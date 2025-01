Gäste tanzten beim 77. Feuerwehrball bis in den Morgen

Knisternde Stimmung bis in den frühen Morgen hinein – besser kann es bei einem Ball der Freiwilligen Feuerwehr eigentlich gar nicht laufen. Und genauso war es auch heuer wieder beim alljährlichen Höhepunkt der Steyrer Ballsaison, dem Feuerwehrball in der Stadthalle am Tabor. Mit 2000 tanzlustigen Gästen in Feierlaune ausverkauft, genossen die Besucher nicht nur das Ambiente in der festlich geschmückten Halle, sondern neben den musikalischen Schmankerln der Band „Starmix“ auch die Mitternachtsshow der Akrobatiktanzgruppe „New Dimension“.

Bildergalerie: Gäste tanzten beim 77. Steyrer Feuerwehrball bis in den Morgen 77. Feuerwehrball Steyr 2025 (Foto: Peter Röck) Bild 1/25 Galerie ansehen

„Unsere Neuerungen sind beim Publikum wirklich gut angekommen, das zeigen uns die vielen positiven Rückmeldungen“, sagen Markus Schaumberger und Andreas Auer, die beiden Ballobmänner, „und es war auch heuer wieder so wie eigentlich jedes Jahr: Selbst beim Ballende um vier Uhr früh waren noch viele Besucher da.“ Damit tourte selbst der letzte von den Stadtbetrieben Steyr zur Verfügung gestellte Shuttlebus noch bis auf den letzten Platz gefüllt als Heimbringdienst durch die Stadt.

Während so gut wie die ganze Steyrer Feuerwehr beim Ball im Einsatz, auf den Tanzflächen vor der Bühne oder in der Disco beziehungsweise an einer der gut besuchten Bars war, hatten Michael Lakner, Kommandant des Löschzugs 1, und seine Kameraden heuer das Nachsehen: Sie waren als Brandsicherung im Stadttheater im Einsatz und dort unabkömmlich.

Feuerwehrkommandant Gerhard Praxmarer, seine Stellvertreter Ari Hahn und Manuel Brunner sowie die Zugskommandanten Bernhard Teufl, Stefan Wieser, Michael Grundner, Patrick Breitwieser, Auer und Schaumberger genossen den Ball dafür in vollen Zügen. Mit dem Grieskirchner Robert Mayer und dem Schärdinger Michael Hutterer war Österreichs Feuerwehrspitze beim Ball in Steyr, ebenso die Bezirkskommandanten aus Steyr-Land und Wels, Wolfgang Mayr und Robert Weber.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper