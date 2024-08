Gabauer rockt im Arbeiterbad

Morgen Mittwoch, 14. August, wird Gabauer von 19 bis 22 Uhr mit seinen Kollegen Philipp Mayer (Schlagzeug) und Helmut Schartlmüller (Bass) feine musikalische Unterhaltung bieten.

Das Besondere an diesem Abend im Zuge von 150 Jahren Schwimmschule ist, dass der Eintritt laut Tarifblatt der Schwimmschule gestaltet ist – das heißt, für Saisonkartenbesitzer ist der Eintritt frei und für alle anderen kostet er ab 15 Uhr maximal vier Euro. Also zuerst baden gehen und dann der Musik lauschen – an einem hoffentlich lauen Sommerabend.

