Future Lab: BMD bietet Praktika für Jugendliche

Auch im kommenden Sommer bietet das führende Steyrer Unternehmen wieder das "BMD Future Lab" an. Die Bewerbungsrunde dafür startet bereits im Oktober.

Die jungen Praktikanten erhalten dabei die Möglichkeit, an Projekten mit Forschungscharakter zu arbeiten, wie beispielsweise die Implementierung mobiler Business-Applikationen für Smart-Watches. Parallel dazu wird ein umfassender Einblick in die Abläufe von BMD geboten. "Wir wollen so die Potenziale der jungen Talente wecken", sagt Jürgen Palkoska, Abteilungsleiter der Softwareentwicklung bei BMD: "Wir legen großen Wert darauf, Meinungen zu hören, und interessieren uns sehr für die individuellen Ideen der Praktikanten."

Infos unter: www.bmd.com