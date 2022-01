Für VCA-Sportchef ist der Alltag in der Liga nicht grau

Gegen eine Volleyballmannschaft, die im Achtelfinale des Europacups um ein Haar den Lausanne UC aus dem Bewerb geworfen hätte, gibt ein Gegner aus der Bundesliga alles. Wenn er Union Raiffeisen Waldviertel heißt, dann allein schon von Prinzip, weil der VCA Amstetten der Lokalrivale in Niederösterreich ist. Ein Sieg über den VCA zählte daher, nachdem die ersten drei Begegnungen des VCA in der Oberen Zwischenrunde aufgrund von Corona-Fällen verschoben werden mussten, für die Waldviertler doppelt, weil ihre Grundsechs die erste war, die den Mostviertlern nach deren Vereinsrekord im Europacup am Netz gegenüberstand.

Die Waldviertler konnten dann tatsächlich zur Hebung ihres Selbstwertgefühls nach drei Sätzen zum 3:0 (25:19, 25:18, 25:19) in der Zwettler Sporthalle abklatschen. Die Anzeigetafel bestätige es, dass die Gäste aus Amstetten in keiner Phase die Partie spannend gestalten hätten können. Die Angriffe der Mostviertler prallten am Waldviertler Granit ab, die Services der Gastgeber donnerten wie Steinschlag auf den Hallenboden. "Sie waren uns bei Service und Block überlegen, da sind wir einfach nicht dabei gewesen", analysierte VCA-Sportdirektor Michael Henschke.

Leistungsabfall der Mannschaft, wieder zurück in den Niederungen des Liga-Alltags, konnte er aber keinen feststellen. Im Gegenteil: Einziger Spielverderber sei das Coronavirus gewesen, weil sich beim VCA drei Stammspieler nach deren positiver Testung in Quarantäne begeben mussten. Was dann in der Grundsechs vier 20-jährige Nachwuchsspieler gegen "einen der schwersten Gegner der Liga" zeigten, sei mehr als nur ein Versprechen für die Zukunft gewesen: "Seit Jahren setzen wir auf solche jungen Talente, und sie entwickeln sich prima", machte Henschke vieles Freude, was er von den Jungen auf dem Parkett gesehen hatte.

Zur Revanche gegen Union Raiffeisen Waldviertel, die sich mit der Cupbegegnung nächste Woche bietet, fährt Henschke daher mit einem guten Gefühl. Die Niederlage in der Liga sei zum jetzigen Zeitpunkt kein Beinbruch gewesen.