Für Steyrtaler Bergdoktor werden noch Hunde als "Schauspieler" gesucht

Im April oder Mai sollen die Dreharbeiten über die Geschichte des Arztes und Heimatdichters Bader Moser beginnen. Doch noch haben Produktionsleiter Franz Limberger und sein Filmkreis Kremstal einige Hürden zu überwinden. Stolpersteine sind aktuell noch zwei besondere Darsteller, ebenso muss die Finanzierung erst gesichert werden.

Bereits auf gutem Weg ist das Filmteam bei seiner Suche nach Schauspielern für das Projekt. Bei drei Castings in Molln, Klaus und Kirchdorf nutzten mehr als fünfzig talentierte Personen die Chance, sich vorzustellen, berichtet Limberger: "Unter den Bewerbern befanden sich nicht nur viele begeisterte Laiendarsteller, sondern auch mehrere erfahrene Profis."

Die Entscheidung, wer welche Rolle übernehmen wird oder wer hinter der Kamera mitwirken kann, liegt nun bei einer Fachjury. Diese wird ihre finale Auswahl Ende Februar bekannt geben, bis dahin können sich noch Interessierte melden, die mitwirken wollen.

Der Bader Moser war äußerst tierlieb. Für die Dreharbeiten wird daher noch nach zwei Hunden gesucht. Bild: Limberger

Das Filmprojekt selbst beleuchtet das Leben der historischen Figur des Landarztes und Heimatdichters Bader Moser, der im 19. Jahrhundert nicht nur als engagierter Arzt bekannt war, sondern auch als leidenschaftlicher Tierschützer. "Bereits um 1860 gründete er einen Verein gegen Tierquälerei", sagt Limberger, "ein bemerkenswerter Vorstoß für diese Zeit."

Noch offen sei allerdings die Besetzung zweier ganz besonderer "Rollen": Gesucht werden zwei Hunde, die den tierliebenden Landarzt auf seinen Wegen durch die Gebirgsdörfer des Krems- und Steyrtals begleiten sollen. Ganz im Sinne des historischen Vorbilds sollen die Vierbeiner charakterstark und treu sein.

"Und es sollten eher mittlere bis große Hunde sein." Eben genau so wie die echten Hunde von Bader Moser, die Namen aus der griechischen Mythologie trugen. Sind die Hunde gefunden, können die Dreharbeiten an Originalschauplätzen in Klaus, Steyrling, Schlierbach, Steyr und Sierning beginnen.

Infos unter 0664/1324742 oder per Mail an franz@allfilm.at.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner