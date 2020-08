Die Reise an den Comer See, wo George Clooney seit mittlerweile 17 Jahren die im 18. Jahrhundert erbaute Villa Oleander in der beschaulichen Gemeinde Laglio besitzt, hätte für acht Jugendliche aus Steyr zum ersehnten Traumurlaub werden sollen. Doch das vermeintliche Schnäppchen im Ort Ossuccio, nur rund 13 Kilometer nördlich von Clooneys Anwesen, kam den sechs Mädels und zwei Burschen nun teuer zu stehen. Doch der Reihe nach.