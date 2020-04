Für Salesianerorden geht der Karfreitag weiter: Zwei Tote

Die Auferstehung Christi von den Toten ist die Botschaft von Ostern, aber auf den Gläubigen der Amstettner Herz-Jesu-Pfarre lastet der Schmerz der Trauer. Die Patres der Salesianer Don Boscos, die im Pfarrhaus ihren Lebensabend verbringen, sind zum Teil hochbetagt, aber immer noch in der Seelsorge für die Menschen in dem Amstettner Stadtviertel tätig. Vor allem in der Fürsorge der Jugendlichen treten die im Herzen jung gebliebenen alten Männer in der schwarzen Soutane in die Fußstapfen ihres Ordensgründers Don Bosco. Im Don-Bosco-Heim an der Preinsbacherstraße haben die Patres Generationen von Halbwüchsigen geholfen, diesen einen Platz im Leben und Flüchtlingskindern vom Balkan eine neue Heimat gegeben.

Wie ein Keulenschlag traf daher viele Amstettner die Nachricht vom Ableben von Pater August Pauger. Nur kurze Zeit später folgte die Unheilsmeldung, dass auch Pater Roman Stadelmann verstorben war. Die Erschütterung über die beiden Sterbefälle verstärkte, dass die Jahrgangskollegen 92-jährig im Krankenhaus am Coronavirus gestorben waren. Der Befund, dass beide mit SARS-CoV-2 infiziert gewesen waren und an einem schweren Krankheitsverlauf gelitten hatten, wurde den OÖN aus Pfarrkreisen bestätigt.

Das Heim bewohnen weitere sieben Ordensangehörige. Die Bezirkshauptmannschaft Amstetten konnte dem Datenschutz gehorchend nur bekannt geben, dass die betreffenden Personen wie bei jeder Häufung von Corona-Fällen zu den nötigen Untersuchungen geschickt und ihnen auferlegt wurde, in häuslicher Quarantäne zu verweilen. Wie die OÖN aus der Pfarre erfuhren, sind bereits Mitbrüder der verstorbenen Patres ebenfalls an Covid-19 erkrankt. Der Orden hat zur Pflege der Seniorpriester in Amstetten Bruder Günter Mayer gesandt, der sich mit den Betroffenen in Quarantäne begibt. Mayer ist ein bei lebensgefährlichen Seuchen erfahrener Mann, als jemand, der im Missionseinsatz in Afrika gegen Ebola kämpfen musste, weiß er, was er zu tun hat.

Zu den Gläubigen hatten die Salesianer in der Pfarre Herz-Jesu wie in anderen Pfarreien auch nur noch digitalen Kontakt bei Gottesdiensten über Streamingdienste und Predigten auf YouTube. Die beiden verstorbenen Seelsorger waren bei der Bevölkerung äußerst beliebt.

Der 1927 in Großwilfersdorf in der Steiermark geborene P. August Pauger war bekannt für seinen grünen Daumen und war ein begehrter Ratgeber für Hobbygärtner. Der im selben Jahr in Alberschwende in Vorarlberg geborene P. Roman Stadelmann war ein Trainerfuchs bei Fußballturnieren, Generationen von Kindern haben ihn ins Herz geschlossen und sich von seinem Sportsgeist ein Scheibchen abgeschnitten.

