Für Nußbach zählt jeder einzelne Satz

Der Rückstand auf Titelverteidiger Seekirchen beträgt aktuell zwei Punkte und sechs Sätze. Um mit den Salzburgerinnen gleichzuziehen, braucht es im direkten Duell in einer Woche schon einen 3:0-Erfolg. Die beiden Auswärtsspiele gegen Freistadt und Arnreit sollten die Kremstalerinnen heute daher makellos, sprich ohne Satzverlust, absolvieren, um in Schlagdistanz zu Seekirchen zu bleiben. In der Hinrunde hatte Nußbach beide Partien jedenfalls mit 3:0 gewonnen.