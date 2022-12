"Für Haag" legt gegen ehemaligen VP-Stadtrat nach

„Für Haag“-Stadtrat Josef Staudinger sieht auch bei der Baustelle des Bezirksgerichtes Ungereimtheiten. Christian Marquart kündigt Klagen an.

Bei der Abrechnung für den Wirtschaftshof des Tierparks in Stadt Haag kam geringstenfalls ein Kuddelmuddel hinein. Der Firmenchef der Elektroinstallationsfirma und damalige VP-Stadtrat sowie stv. Gemeindeparteichef Christian Marquart zahlte schlussendlich 66.200 Euro an die Stadtgemeinde zurück, nachdem die Baustelle nachgeprüft wurde. Die Bürgerliste "Für Haag", die die überhöhte Rechnungslegung aufgedeckt hatte, vermutete mehr als bloß Schreibfehler und Versehen in der Buchhaltung.