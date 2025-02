"Für Haag" gewann die Wahl und verlor danach viel

Nach der Einbuße der absoluten Rathausmehrheit und dem herben Verlust von drei Mandaten froren am Wahlabend der Haager VP und Bürgermeister Lukas Michlmayr (VP) die Gesichter ein. Jetzt lachen sie wieder, gewiefter Verhandlungstaktik sei Dank: Die SPÖ, die beim vergangenen Urnengang mit 11,4 Prozent bei drei Mandaten dümpelte, hat sich mit der VP verabredet, der Koalitionspakt wird demnächst verschriftlicht. Reinhard Prock, dem die VP den Vizebürgermeister überlässt, wird mit seiner dreiköpfigen Fraktion Lukas Michlmayr (VP) zum Bürgermeister mitwählen, womit die Mehrheit steht.

Die Bürgerliste "Für Haag", die auf 33,1 Prozent der Wählerstimmen weiter zugelegt hat und nun zehn Gemeinderatssitze hält, hat "jetzt als Wahlsieger weniger als zuvor", bilanziert Stadtrat Martin Stöckler. Michlmayr hatte zuletzt bekräftigt, er "werde die Hand ausstrecken", aber die Gespräche mit der Bürgerliste erschienen schon von Beginn an mit wenig Gehalt erfüllt gewesen zu sein. Bei seiner Verkündigung der "Koalition mit der SPÖ" per Facebook-Video beklagte sich Michlmayr schließlich nochmals über die Bürgerliste, die in den vergangenen fünf Jahren "immer wieder beleidigt" habe und nicht zuverlässig gewesen sei.

Im Rathaus hat die Bürgerliste nach ihrem Wahlsieg jedenfalls eher weniger als mehr mitzureden. Nach dem Wahlausgang wäre "Für Haag" ein dritter Stadtrat zugestanden. Den gibt es jetzt nicht mehr, weil sich VP und SP darauf verständigt haben, den Senat von acht auf sieben Sitze zu verkleinern. Pech für die Bürgerliste: Die Einsparung betrifft gerade sie – Ironie des Schicksals: "Vor fünf Jahren waren wir die treibende Kraft, fürs Sparen den Stadtrat von zehn auf acht zu verkleinern", sagt Stöckler. "Für Haag" und VP hatten damals noch im Einklang jeweils auf einen Stadtrat verzichtet. In dem jetzigen siebenköpfigen Gremium kann die VP der Mathematik nach nie überstimmt werden.

Auf die Frage, ob die SP auch den Obmann des Prüfungsausschusses übernimmt, den bislang "Für Haag" innehatte, sagt Prock: "Wir müssen das noch in unseren Gremien besprechen." Die Gemeindeordnung würde es erlauben, dass ein Koalitionär auch oberster Kontrolleur sein darf.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer