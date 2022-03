Für Gründer steht die Firma schlüsselfertig bereit

Der Schritt zur Selbstständigkeit wird für Firmengründer jetzt auch in Wolfern verkleinert. Die FE Business Park aus Neuhofen/Krems errichtet auf einem Gelände in der Gemeinde um acht Millionen Euro 25 Betriebsstätten, die mit PV-Anlagen auf den Dächern und Elektro-Tankstellen ausgestattet werden. "Wir sind ein Komplettanbieter sowohl für Start-ups als auch für die vielen kleinen bis mittelständischen Betriebe aus dem Bereich Handwerk. Wir bieten unseren Kunden den für sie notwendigen Freiraum zum Arbeiten an", sagte Geschäftsführer Amir Ferizagic beim Spatenstich.

Die geplanten 25 Einheiten würden in Wolfern mindestens 50 neue Arbeitsplätze bringen, erklärte Ferizagic. Die sehr gute Verkehrsanbindung und die Nähe zu Steyr seien entscheidend dafür gewesen, in der Umlandgemeinde einen weiteren Business Park zu errichten. FE Business Park werde das Konzept der schlüsselfertigen Betriebsstätten in weiterer Folge auf ganz Österreich ausrollen, kündigte Ferizagic an. Allein der Business Park in Wolfern werde mit einer 500-kWp-Photovoltaikanlage in Kombination mit E-Mobilität eine zukunftsweisende Firmenlandschaft schaffen.

Bürgermeister Karl Mayr (VP) freute sich über einen weiteren Wirtschaftsmotor in seiner Gemeinde: "Der Business Park erleichtert jenen, die kurz vor dem Schritt in die Selbstständigkeit stehen, die Entscheidung, es anzupacken."