Für die SP segelt Stadt beim Budget auf ein Riff zu

Finanzstadtrat Heinz Ettlinger (VP) pflegt seiner Budgetrede zum nächsten Haushaltsjahr stets ein Zitat eines antiken Philosophen vorauszuschicken. Dieses Mal war der weise Rat des Aristoteles an der Reihe, dass man nicht den Wind ändern, sondern nur die Segel anders setzen könne. Mit der Inflation aber auch weiter gestiegenen Pflichtabgaben der Stadt wie alleine bereits mehr als 10 Millionen Euro für die Krankenanstalten (NÖKAS) blase eine steife Brise, aber es sei wieder gelungen, einen soliden und ausgeglichenen Haushaltsplan zu erstellen, der auch noch Bewegung für Projekte der Stadtentwicklung erlaube.

Die Finanzen der Stadt, die für das nächste Jahr 90,4 Millionen Euro laufende Einnahmen kalkuliert, würden sich auf gesunden Füßen befinden und mit 33,4 Millionen Investitionen weitere Schritte vorwärts tun.

Genau das ist für die Sozialdemokraten zu viel des Guten. Mit weiteren 9,5 Millionen Euro zum Fertigbau des Stadtbades seien die 2021 budgetierten Kosten von 12,1 Millionen Euro auf 30 Millionen im nächsten Jahr explodiert. Auch beim neuen Bauhof, der jetzt "Stadtpflege" heißt, hätte die Rathausführung die Kosten nicht im Griff gehabt, bemängelte SP-Fraktionschef Helfried Blutsch eine Steigerung auf nunmehr 15,9 Millionen Euro. Die Neugestaltung des Hauptplatzes, wenngleich zukunftsweisend mit vielen tiefwurzelnden Bäumen als "Schwammstadt", hätte die SP erst später in Angriff genommen - sie schlage jetzt bereits nach einer Ausgangssumme von 2,2 Millionen Euro vor drei Jahren mit 13,9 Millionen Euro zu Buche. "Wir stehen bei den Finanzen mit dem Rücken zur Wand", warnte Vizebürgermeister Gerhard Riegler (SP), "würde die Entwicklung so weitergehen, droht Amstetten erstmals in der Stadt-Historie zu einer Abgangsgemeinde zu werden".

SP hätte Projekte zurückgestellt

Selber ein erfahrener Skipper, knüpfte SP-Gemeinderat Franz Dangl bei Ettlingers Vergleich an, würde er bei Sturmwind nicht noch die Segel aufblähen. Für die SP hat die türkis-grüne Rathauskoalition zu viel angepackt, darunter auch "Prestigeprojekte", und das alles weitgehend fremdfinanziert. Es gehe nicht an, dass die Verschuldung von 2020 bei 34,8 Millionen Euro im Voranschlag für das nächste Jahr auf 81,8 Millionen hochgeschnellt sei. Das zeige sich jetzt auch daran, dass das nach Abzug aller Ausgaben in der Stadtkasse verbliebene Geld, das so genannte Haushaltspotenzial, auf mickrige 49.000 Euro geschmolzen sei. "Wir können somit nichts mehr frei finanzieren", schlussfolgerte die SP daraus.

Ettlinger, der in seiner Budgetrede einräumte, dass die Stadt nächstes Jahr 21 Millionen Euro Kredite aufnehmen werde, sah dagegen noch lange nicht den Pleitegeier über der Stadt kreisen. Die meisten Städte vergleichbarer Größe und die SP-geführte Landeshauptstadt St. Pölten seien beim Haushaltspotenzial teilweise schon tief ins Minus gerutscht. Amstettens Finanzlage sei nach wie vor solide. Zudem würden umgesetzte Reformen wie etwa die Zusammenlegung der drei ehemaligen Bauhöfe sich bereits positiv auf das Budget auswirken. Das Budget wurde mit Stimmen der VP, Grünen und Gemeinderat Christopher Hager beschlossen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer