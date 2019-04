Für die Köpfe gilt das Rauchverbot nicht

STEYR. Alle zwei Runden gehen beim "Red Rooster"-Quiz Ratefüchse, die eine Zigarette brauchen, zu einer Verschnaufpause nach draußen. Der Wissensmarathon in dem Steyrer Pub ist Kult.

Wenn jeden zweiten Mittwoch das "RR-Quiz" läuft, dann wird in dem Blues-Beisl einen Steinwurf neben Schloss Lamberg nicht getratscht. Wer als Unbeteiligter in das Lokal hereinschneit, hält besser den Mund und sagt gar nichts. Die Leute an der Theke und an den Tischen sind unansprechbar, beschäftigt, tief in Gedanken.

Seit sechs Jahren ist der Quizabend in der Stadt eine Institution. Wirt Eugen Slapak hat die Veranstaltung vom Irish Pub im Steyrerdorf geerbt. Eamon Doherty hatte von den Fragerunden und auch vom Nachtleben genug, weshalb seit zwei Jahren die "Antwortzettel" im "Red Rooster" an Viererteams verteilt werden.

Das Reglement ist streng, funktioniert auf Vertrauensbasis. Quizmaster Gerald Zöhrer, den sie alle "Jodan" nennen, erstellt die Fragen, deren Fakten er mit mehreren Quellen absichert. Das ganze Wissen kann er aus seinem Laptop bei Bedarf auf die Wand werfen. "Wichtig ist, dass niemand benachteiligt wird", sagt "Jodan", "also müssen wir auf ein sehr breites Fragengebiet achten."

Diesen Abend ist Gernot Pils als Teamleader der Gruppe "Schnittwoch" gefordert. Zöhrer hält gerade Physikstunde, will das zweite Newton’sche Gesetz und die Formel für die Kraft wissen. Sachen, die der Fahrzeugtechniker aus Steyr von Berufs wegen im Schlaf kennt und bei denen sich auch die Konkurrenz am Nachbartisch mit Elektrikermeister Reinhard Waldhauser die Hände reibt. Dementsprechend schnell füllt Pils den "Antwortschein" aus und gibt ihn ab. Die nächste Runde, Disco-Hits der 70er-Jahre, die "Jodan" neckisch mit dem Schlagwort "4,99" nach dem Preis für Ramsch-CDs betitelte, wirft die Technikertruppe bei der Aufholjagd hinter die "Öko-Cruiser" wieder zurück. Die Führenden seit Quizbeginn im Herbst werden wohl auch im Finale, bevor draußen die Gartentische wieder aufgestellt werden, nicht zu biegen sein. Zu gewinnen gibt es weniger als in der Millionenshow, aber mehr als nichts: Wirt Slapak beschenkt die besten Teams mit Getränkegutscheinen, aber grundsätzlich ist es eine Frage der Ehre. "Wer den Titel im Rooster-Quiz holt, wird beneidet", sagt Publizist Christian Kreil, dessen "Edelprolos" noch rechnerisch eine Titelchance haben.

