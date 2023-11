Für die ACUS Amstetten und Kaplan Sieder referiert der Altkanzler gratis

"Gottes Segen und eine Tätigkeit, in der du deine Fähigkeiten nicht in den Dienst eines Reichen stellen musst", wünschte Betriebsseelsorger Franz Sieder Alfred Gusenbauer vor 15 Jahren zum Abschied bei dessen letztem Auftritt als Bundeskanzler vor Genossen im Amstettner Rathaussaal. Zwischenzeitig kehrte der Altkanzler, Aufsichtsratschef von Rene Benkos Signa-Konzern und nach wie vor Vizepräsident der Sozialistischen Internationale alle heiligen Zeiten zu Vorträgen bei der Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialismus (ACUS) zurück. Wie immer als Freundschaftsdienst für den Stadtgruppenvorsitzenden der ACUS Franz Sieder, ohne ein Honorar zu verlangen, und vor seinem Referat mit einem Abendessen mit dem Linzer Altbischof Maximilian Aichern, der keinen seiner Vorträge versäumt, in einem Restaurant.

Am Donnerstag um 19 Uhr ist es im Pfarrsaal St. Marien in Amstetten wieder so weit. Sieder hat Gusenbauer einen Katalog mit fünf Themen vorgelegt. Gusenbauer wählte die Fragestellung "Steht die Welt vor dem Abgrund?" und wird dabei über Überbevölkerung, Klimakrise und die atomare Bedrohung sprechen. Der Bundeskanzler a. D., dem nach wie vor große außenpolitische Expertise bescheinigt wird, der Vorträge bis in den Hörsaal der Harvard-Universität hält und hochbezahlter Redner ist, macht es für die Amstettner ACUS selbstverständlich wieder gratis. Der Eintritt ist daher frei. Bei der Diskussion sodann könnte Gusenbauer die Frage treffen, ob mit dem Vor-dem-Abgrund-Stehen auch Signa gemeint sein könnte. Sieder klärt auf: Gusenbauer habe noch als Politiker Hans Peter Haselsteiner als Chef der Liberalen kennen- und schätzen gelernt. Über die Achse mit ihm sei Gusenbauer dann auch zu Signa gelangt.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer