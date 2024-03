Für den SKV und den SKU läuft es sportlich richtig gut

Dazu wartete Trainer Markus Eitl mit einer Überraschung auf: Er setzte Innenverteidiger Milan Ziric im Sturm ein. Dieses Risiko sollte sich auszahlen. Das Spitzenspiel Zweiter gegen Vierter in der Regionalliga Mitte hielt den hohen Erwartungen stand. Vorwärts spielte eine bärenstarke erste Hälfte. Das Geschehen war geprägt von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. In der 22. Minute gingen die Gastgeber in Führung. Mirsad Sulejmanovic traf nach Zuspiel von Lukas Prokop zum 1:0. Bis auf wenige