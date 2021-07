Für den LAC geht die Titelflut weiter

Der Titelhunger der Steyrer Leichtathleten ist nach Ende der Corona-Zwangspause wohl noch lange nicht gestillt. Nach den Erfolgen bei den Staatsmeisterschaften vor einer Woche räumten die Leistungsträger des LAC Amateure Steyr an diesem Wochenende auch bei den Landesmeisterschaften ab.

Erfolgreichster Athlet nicht nur aus Steyrer Sicht war dabei Hindernisstaatsmeister Tobias Rattinger. Er gewann gleich drei Goldene: über 3000 Meter Hindernis in 9:30,70 Minuten, über 800 Meter in 2:02,66 Minuten und über 1500 Meter in 4:06,33 Minuten. Staatsmeisterin Lisa Gruber wurde mit neuem österreichischem U18-Rekord im Stabhochsprung Landesmeisterin. Sie überquerte diesmal 4,05 Meter und unterstrich damit ihre Hochform für die U20-Europameisterschaft in 14 Tagen. Je einen Landesmeistertitel eroberten auch Katharina Kreundl im 1500-Meter-Lauf in 4:38,76 Minuten und Vizestaatsmeister Philip Mayrhofer, der Gold über 400 Meter in 49:08 Sekunden gewann.

Zu den sechs Goldenen gesellen sich fünf Mal Silber durch Leon Glavas, Lisa Gruber, Viona Knoll, Evelyn Rohn und Tobias Holzner sowie zwei Bronzene durch Oliver Ramskogler und Leon Glavas.