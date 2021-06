Für den Club 41 Styria tanzen heuer wieder bunte Vögel lustig über die Enns

Im Vorjahr waren erstmals 164 Pinguine vom Kraftwerk Garsten aus die Enns hinab bis Zwischenbrücken um die Wette geflitzt. Mit dem Wassertanz der bunten Plastikvögel hatte der Club 41 Styria bei der Premiere rund 8000 Euro für seine Charity-Projekte gesammelt. Heuer wollen Clubpräsident Harald Peham und Organisationschef Günther Briedl sogar bis zu 350 Pinguine auf die nasse Reise schicken. Gestartet wird das Rennen am Samstag, 10. Juli, um 14 Uhr. Exakt an jenem Tag also, an dem das traditionelle Charity-Drachenbootrennen "Gemeinsam im Boot" des Steyrer Serviceclubs auf der Enns beim Münichholzer Campingplatz stattfinden hätte sollen, das wegen der Corona-Vorschriften aber abgesagt werden musste.

"16 Menschen Schulter an Schulter in einem Boot, dazu ein großes Freudenfest – das hat sich leider auch heuer nicht realisieren lassen", sagt Peham, "aber wir bleiben dran und starten im kommenden Jahr den nächsten Versuch. Das Charity-Pinguinrennen ist aber ein zumindest ebenfalls sehr lustiger und spannender Ersatz."

Patenschaften für einen der Pinguine zum Preis von 50 Euro können weiterhin übernommen werden. Auf die Sieger warten zahlreiche Preise, als Hauptpreis ein Platz im nächstjährigen Drachenbootrennen für ein 16-köpfiges Team inklusive geselligem Trainingsabend. Als Hauptsponsor für das Charity-Rennen am 10. Juli wurde heuer BMD gewonnen, die verfügbare Spendensumme kann dadurch beträchtlich erhöht werden.

Der Pinguin-Wettstreit auf der Enns wird auch heuer von den Forelle-Paddlern begleitet. "So stellen wir sicher, dass es zu keiner Plastikverschmutzung der Enns kommt", sagt Briedl, "außerdem ergibt es ein tolles Bild: 350 Pinguine und zahlreiche Boote, und das mitten im Steyrer Stadtzentrum."

Patenschaften für einen der Charity-Pinguine können telefonisch unter 0664/75026527 übernommen werden.