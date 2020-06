Für das Klima auf das Pflaster gelegt

Wenn die Umweltverschmutzung und der von ihr verursachte Klimawandel weiter so voranschreiten, bleiben viele Lebewesen auf der Erde auf der Strecke. Mehr als 50 Teilnehmer einer "Fridays for Future"-Demonstration waren am Freitag dem Aufruf von Schülerinnen der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) in Steyr zu einer Kundgebung am Stadtplatz gefolgt und legten sich zum Protest gegen das von der Menschheit zugelassene Artensterben auf das Pflaster.

Die angehenden Kindergartenpädagoginnen verlasen eine Verlautbarung, in der sie die Politiker und Führungskräfte der Wirtschaft aufforderten, nach der Coronakrise nicht nur an einen "Wiederaufbau", sondern auch an einen "Umbau" zu denken.

In Anbetracht einer drohenden Klimakatastrophe stehe es nicht an, weiterhin Produktionsmethoden zu verschieben und zu vertagen, die nicht der Umwelt schaden und nicht die Erderwärmung vorantreiben.

Mit dem Sprechchor "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft versaut", wurde die Freitagsdemonstration beendet.