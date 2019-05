23 Tore in 80 Spielen, das ist die rot-weiße Bilanz von Andi Heraf, der Anfang der 90er-Jahre während der Vorwärts-Blütezeit zweieinhalb Jahre lang seine Fußballschuhe für den SKV schnürte, ehe er Steyr in Richtung Hannover verließ. Am Freitag kehrt der quirlige Mittelfeldstratege als Trainer des FAC Wien und somit als Gegner an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück.

Die Fans werden dem ehemaligen Leistungsträger zwar sicherlich einen freundlichen Empfang bereiten, auf dem Rasen darf Heraf, der die Floridsdorfer seit der Rückrunde trainiert, allerdings keine allzu großen Freundlichkeiten erwarten. Denn für die Rot-Weißen gibt es im Abstiegskampf nur noch ein Motto: laufen und rackern bis zum Umfallen, damit endlich einmal drei Punkte auf der Habenseite angeschrieben werden können.

Im Herbst hatten sich die Steyrer auswärts knapp mit 2:1 durchgesetzt. Am Freitag ab 19.10 Uhr wollen sich die in der Tabelle auf Rang elf abgerutschten Wiener aber im Vorwärts-Stadion beim Schlusslicht revanchieren.

Im Frühjahr sind die Rot-Weißen zwar nach wie vor sieglos, dennoch ist der Truppe von Trainer Willi Wahlmüller trotz fünf Niederlagen in Serie und angeknackstem Selbstvertrauen die Trendwende zuzutrauen. Bereits beim 0:2 in Lustenau waren die Steyrer über weite Strecken tonangebend, auch gab das Comeback von Simon Gasperlmair Anlass zur Freude. Heute steht zudem auch der zuletzt gesperrte Josip Martinovic wieder zur Verfügung. Hoffnung schöpfen die Rot-Weißen auch dadurch, dass möglicherweise sogar Rang 15, also der vorletzte Platz, zum Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga reichen könnte.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at