Am 10. März wird der Steyrer Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung eine parteiübergreifende Resolution an die Bundesregierung verabschieden. Darin wird die Erhaltung der Banken-Infrastruktur im ländlichen und städtischen Bereich gefordert. Auslöser dafür ist die Schließung der letzten Bankfiliale in Münichholz: Ab 1. April wird auch die Oberbank nicht mehr mit einer Geschäftsstelle im Stadtteil angesiedelt sein.