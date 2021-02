Das Internet müsse schneller werden. Zu dieser Analyse gelangte die Kremsmünsterer Gemeindeinitiative im Vorjahr. International gerät Österreich immer mehr ins Hintertreffen, was Glasfaser und schnelles Internet betrifft, nachdem von der Bundespolitik vor rund 20 Jahren die Entscheidung getroffen wurde, dieses Thema an die Privatwirtschaft abzugeben und nur durch Förderungen zu stützen. Die Folge: Provider berechneten bei jeder Kabelverlegung in zentrumsfernen Gebieten die Wirtschaftlichkeit.