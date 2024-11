Fünf Torschützen beim Amstettner 5:0-Schützenfest

Mit einem Kantersieg verwöhnte SKU Amstetten seine Fans in der 13. Runde der 2. Fußball-Liga. Mit Felix Köchl (29.), Yannik Oberleitner (36.), Jannik Wanner (63.) sowie den in Hälfte zwei eingewechselten Jesaja Herrmann (78.) und Daniel Scharner (84.) hatten die Mostviertler gleich fünf verschiedene Torschützen beim 5:0 über Nachzügler Lafnitz auf dem Platz. Damit rangiert die Elf von Trainer Patrick Enengl bereits auf Rang sechs. Mit 24 erzielten Treffern hat Amstetten nun um ein Tor weniger erzielt als die Topteams Ried und Vienna, sogar um sechs mehr als Tabellenführer Admira.

Gegen die Steirer machte die Enengl-Truppe von Beginn an Druck und schnürte Lafnitz meist in deren Hälfte ein. Nach rund einer halben Stunde stellten die Treffer von Köchl und kurz darauf Oberleitner die Weichen auf Sieg. Nach der Pause folgten die drei weiteren Tore und damit der dritte Amstettner Sieg in Folge.

