Fünf Tonnen schwere Alurolle stürzte auf stark befahrene Straße

Wie die Polizei am Abend berichtet, waren an dem Lkw vier Alurollen angebracht. Der 52-jährige Lkw-Fahrer transportierte die Rollen mit einem Gesamtgewicht von 20 Tonnen auf der Steyrtal Straße Richtung Grünburg, als in einer leichten Linkskurve plötzlich die Spangurte einer Alurolle rissen.

Folglich durchschlug diese die rechte Seitenplanke des Auflegers sowie die Plane, prallte gegen ein Verkehrszeichen und eine Böschung und rollte quer über die stark befahrene Straße. Nachdem die Rolle gegen eine Leitschiene gestoßen war, blieb sie schließlich auf der Fahrbahn liegen.

Die B140 war für die Dauer der Bergung der Alurolle erschwert passierbar.

