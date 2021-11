Dieses Wiedersehen hatte sich der langjährige Amstettner Torgarant David Peham wohl auch anders vorgestellt: Der im August aus dem Mostviertel zum GAK gewechselte Stürmer verlor mit den Grazern nicht nur das Heimspiel gegen seinen Ex-Klub, sondern erzielte überdies in der 69. Minute nach einem Eckball ein Eigentor zum 0:3-Endstand und musste acht Minuten vor dem Schlusspfiff für Daniel Kalajdzic, den jüngeren Bruder von Stuttgart-Stürmer Sasa, Platz machen.

Allerdings war es nicht an Peham alleine gelegen, dass Amstetten die drei Punkte aus Graz entführen konnte. Der GAK münzte seine Drangperiode in der ersten halben Stunde nicht in Zählbares um, danach kamen die Gäste auf. Auf der Gegenseite war es zweimal Stefan Feiertag, der in diesem Auswärtsspiel für Amstetten seinem Namen gerecht wurde: Der 19-Jährige vollstreckte in der 38. und in der 56. Minute zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung. Der Cousin von ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner ist mit nunmehr fünf Treffern gemeinsam mit Philipp Schellnegger erfolgreichster Torschütze der Mostviertler in dieser Saison.

Imposant liest sich die Statistik der in der zweiten Bundesliga schon auf Rang vier gekletterten Amstettner: In den vergangenen fünf Spielen gab es fünf Siege mit einem Torverhältnis von 16:0!