Es gibt einfachere Aufgaben, als die Sanierung einer Schule, die für fünf Gemeinden in zwei Bundesländern zuständig ist, über die Bühne zu bringen. In der im Jahr 1978 gegründeten Mittelschule Ramingtal wurde dies eben mit Bravour absolviert. Die insgesamt 4,715 Millionen Euro teure Generalsanierung wurde am Freitag mit einem Tag der offenen Tür und einem großen Schulfest für die auf zehn Klassen aufgeteilten 190 Schüler und die 23 Lehrer von Direktorin Margareta Hölzl gebührend gefeiert.