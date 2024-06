Fünf Blumen für Baumschlagerberg

VORDERSTODER. Das Almresort Baumschlagerberg wurde erneut mit der höchsten Auszeichnung von "Urlaub am Bauernhof" prämiert und erhielt alle fünf Blumen. Bereits 2019 konnte Familie Berger dieses beeindruckende Ergebnis erzielen. Nach standardisierten Vorgaben in den Bereichen Hof-, Ausstattungs- und Servicequalität werden nur "Urlaub am Bauernhof"-Betriebe regelmäßig überprüft. Von insgesamt 1600 Mitgliedern in Österreich tragen nur rund 30 die höchste Bewertung von fünf Blumen – in Oberösterreich sind es lediglich zwei. "Für uns ist diese Auszeichnung eine besondere Ehre, aber auch eine Bestätigung für unsere Arbeit und die vielen Investitionen", sagte Gastgeber Nikolaus Berger stolz. Zu dem Erfolg gratulierten Familie Berger sogleich Geschäftsführerin des TVB Pyhrn-Priel Corinna Polz und Aufsichtsratsvorsitzender Herbert Mayr. "Wir freuen uns besonders, dass das Almresort Baumschlagerberg diese Auszeichnung bereits zum zweiten Mal in unsere Region geholt hat", sagte Corinna Polz.

