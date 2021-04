Führerschein fürs Moped: Kirchdorf ist am günstigsten

Die Preisspanne beträgt stolze 74 Prozent und reicht von 190 bis 350 Euro. Glücklich schätzen dürfen sich dabei Jugendliche aus dem Bezirk Kirchdorf, während die 15-Jährigen aus den Bezirken Steyr-Stadt und -Land tiefer in die Tasche greifen müssen.

Am günstigsten in ganz Oberösterreich kommen junge Kirchdorfer zu ihrem Moped-Schein, den sie frühestens an ihrem 15. Geburtstag in Händen halten können. Hier gibt es die entsprechende Lenkberechtigung bei einer Fahrschule im Bezirk um 190 Euro. Am anderen Ende der Skala befinden sich laut AK die Anbieter aus der Region Steyr. Hier kostet der Kurs satte 349 Euro. Noch teurer ist es nur im Bezirk Rohrbach, wo Führerscheinwillige 350 Euro hinblättern dürfen. Auch die Lernunterlagen sind nicht in allen Preisen inkludiert, je nach Anbieter kommen bis zu 55 Euro dazu.