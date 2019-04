FSG sieht großes Rufzeichen der Arbeitnehmer

STEYR. SP-Gewerkschafter sehen sich mit bestem Ergebnis bei AK-Wahl aller Zeiten im Widerstand gegen Regierung bestärkt.

Der Zwölfstunden-Arbeitstag auf "freiwilliger Basis" und andere Verschlechterungen für die Arbeitnehmer hätten das Fass überlaufen lassen. Der Unmut der Werktätigen über die Bundesregierung habe dem Widerstand der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) Rückenwind verliehen, daneben habe sich der Kampf der Betriebsräte um jeden Job bei der Arbeiterkammerwahl gelohnt, sagt BMW-Betriebsratsvorsitzender Andreas Brich (FSG) zum "besten Wahlergebnis aller Zeiten".

In den Betrieben und allgemeinen Wahlsprengeln in den Bezirken Steyr-Stadt und Steyr-Land erreichte die FSG einen Gipfel von 75,25 Prozent, ein Plus von 5,8 Prozent gegenüber dem Urnengang vor fünf Jahren. Im Bezirk Kirchdorf fiel das Plus für die FSG mit 5,46 Prozent nicht minder gut aus, die roten Gewerkschafter legten auf 69,08 Prozent zu. Die anderen Fraktionen mussten Verluste hinnehmen: Die Christgewerkschafter FCG mit dem Arbeiter- und Angestelltenbund der ÖVP, dem ÖAAB, auf gemeinsamer Liste, büßten 3,15 Prozent Stimmen auf 14,05 Prozent ein, die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) schrumpften geringfügig um 0,46 Prozent auf 12,33 Prozent, und die grüne AUGE schaffte 3,61 Prozent, wobei sie 0,67 Prozent leicht gesunken war.

In Steyr mit der Automobilindustrie gab es für die Minderheitsfraktionen noch weniger zu gewinnen. FCG/ÖAAB holte mit 11,64 Prozent (–2,83 Prozent) noch ein zweistelliges Ergebnis, die FA mussten sich mit 9,61 Prozent begnügen (–0,7 Prozent), die AUGE legte –1,48 Prozent für ein mageres Ergebnis bei 4,18 Prozent ab.

Die Ziele waren bei den Verlierern viel höher gesteckt, den Glückwünschen der Landesspitzenkandidatin der FCG/ÖAAB, der Kirchdorfer Betriebsratsvorsitzenden beim OÖ. Hilfswerk Cornelia Pöttinger, an AK-Präsident Johann Kalliauer (FSG) folgten bald weniger nette Worte: "Der Machtmissbrauch und die Vereinnahmung der Arbeiterkammer durch die FSG haben bei dieser Wahl einen unrühmlichen Höhepunkt erreicht", teilte sie per Aussendung mit. Nachdem die FCG/ÖAAB-Fraktion vier der bisher 19 Sitze in der Vollversammlung verloren hat, werden nur noch Pöttinger selbst und der Aschacher Franz Brunnmair (LKH Steyr) die Region vertreten. Weitere Kammerräte aus dem Bezirk Kirchdorf werden Roswitha Grammer und Ernst Zimmermann (FSG) sowie Joachim Höfler (FA) sein. Aus Steyr kommen weiters Erich Schwarz (MAN), Andreas Brich (BMW), Leopold Seyrlehner (SKF) jeweils von der FSG und Patrick Holländer (MAN) von den FA. Die beiden FSGler Martin Farthofer (SKF) und Engelbert Eckart (ÖGB) aus Garsten kommen bald als Ersatzmitglieder zum Zug.

