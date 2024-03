Frühlingserwachen bei einer 0:1-Niederlage

Torfabrik war Vorwärts Steyr schon in der Herbstsaison keine, stattdessen eine Kreditanstalt mit atemberaubender Rendite: Keine andere Mannschaft in der Regionalliga Mitte münzte so wenige Tore in so viele Tabellenpunkte um wie die Steyrer. Vor Beginn der Frühjahrsmeisterschaft gab Trainer Markus Eitl bekannt, mehr in die Offensive zu investieren bei weiterhin ausgeglichener Bilanz aus Angriffslust und Konterangst. Diesem Neubeginn geschuldet, schickte Eitl gleich einmal das Spanier-Duo Martín Coello und Alvaro Collazo gegen die LASK-Amateure am Freitagabend im Voestalpine-Stadion in Pasching aufs Feld.

Vom Anpfiff an hatten dann aber vor 450 Zuschauern die Gastgeber das Kommando auf dem Platz und Vorwärts-Tormann Michael Fauland alle Hände voll zu tun. Der Keeper war eben erst aus der Kabine gekommen und sofort warm geschossen. In der 10. Minute wehrte Fauland einen Strafstoß von Peter Michorl ab, nachdem Schiedsrichter Philipp Hubinger nach einem Foul von Aleks Maric absolut regelfest Elfmeter gepfiffen hatte. Fauland brachte in der Folge nicht nur seinen Duellanten vom Kalkpunkt, sondern auch dessen Mitspieler zur Verzweiflung. Und die Vorwärts? Etliche schöne Spielzüge gelangen ihr, Zählbares auf der Anzeigetafel aber nicht. Bevor die Steyrer torgefährlich wurden, zerrte ein LASK-Spieler am Leiberl und klammerte, was sich in acht Gelben Karten für die Hausherren niederschlug. "Die haben das geschickt gemacht, und unsere Spieler waren manches Mal zu lange am Ball", analysierte Eitl nach dem Spiel.

In der Gegenrichtung machten die Linzer ihrerseits Druck. Wie es so kommt im Fußball, kassierte Fauland, der Teufelskerl zwischen den Pfosten, der unhaltbar geglaubte Bälle serienweise parierte, ein dämliches und billiges Gegentor: Bei einem abgefälschten Dutzendschuss der Linzer versprang sich der Ball just vor die Beine von Marco Schabauer, der in der 67. Minute zum spielentscheidenden Tor zum 1:0-Endstand abstaubte, keine Chance auch für den rot-weißen Hexer.

Vorwärts drehte daraufhin in der verbleibenden Viertelstunde und Nachspielzeit noch das Spiel, aber nicht mehr das Resultat. In der 73. Minute schlenzte Mirsad Sulejmanovic einen Ball an die Latte des Linzer Gehäuses, und in der 95. Minute drehte LASK-Keeper Lukas Jungwirth einen Kopfball von Hamza Ech Cheikh mit dem letzten Zacken über die Latte. Die Linzer Fans waren bis zum Schlusspfiff durch Referee Hubinger in der 97. Minute auf die Folter gespannt.

Eitl "zipft nur die Niederlage an". Seine Mannschaft habe den Matchplan auf dem Rasen umgesetzt, "vielleicht fehlte zum Schluss noch Giftigkeit im Strafraum". Dass Vorwärts "noch nicht aus dem Winterschlaf gekommen" sei, wie ein Ligaportal schlagzeilte, erschien auf dem Platz jedenfalls anders. Die Elf, weiterhin auf dem vierten Tabellenplatz, durchlebt eine Saison der Weiterentwicklung. Eine Lizenz für einen Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga hat der Vereinsvorstand erst gar nicht beantragt.

Markus Eitl, der Vorwärts-Trainer sieht eine gelungene Offensivbemühung der Rot-Weißen mit acht Gelben Karten für den LASK honoriert.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer