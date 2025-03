Frühlingsbeginn: Vorwärts blühte gegen Favoriten auf

Meteorologisch ist am 1. März Frühlingsbeginn, was sich die rot-weiße Elf am Samstagnachmittag sehr zu Herzen nahm: Mit Dominik Nimmervoll stand ein neuer Trainer in der Coachingzone, mit dem Fußball-Weltenbummler Jimmy Emmanuel Mwanga, Lukas Denk und Michal Vrana, der es gleich mit seinem Ex-Klub ASKÖ Oedt zu tun bekam, liefen drei Neuzugänge auf.

Die Wintersaat, die Nimmervoll der Mannschaft im Training und in den noch sehr mäßig erfolgreichen Testspielen eingepflanzt hatte, ging zeitgerecht zum Meisterschaftsauftakt der Regionalliga Mitte in der Volxroad auf. Die Viererkette hielt die Favoriten aus dem Trauner Vorort von gefährlichen Strafraumszenen großteils fern, nur in der 7. Minute musste Goalie Josef Gruber bei einer Glanzparade einen wuchtigen Kopfball von Nenad Vidackovic aus der Ecke fausten, damit die Null noch stand. Auffällig war, dass Michal Vrana als Rechtsverteidiger auch heftig vorwärts stürmte und in der 20. Minute Oedts Goalie Kristijan Sekulic ernsthaft prüfte. "Michal kommt aus der Mittelfeldposition und ist schnell genug für seine Vorstöße", erklärt Nimmervoll, dessen Vorwärtsstrategie simpel gestrickt war: Lange Pässe (auch die Ausschüsse von Goalie Gruber) wurden immer auf Mwanga gespielt – der Ex-Spieler von zuletzt QD Red Lions in Qingdao in China behauptete die Bälle gut und zeigte sich technisch stark – und damit das Mittelfeld über den Luftweg überbrückt, was der "Fehlervermeidung" geschuldet war, wie es Nimmervoll in der Kabine vorgegeben hatte. Wenig Schnörkel hatte dann auch die 1:0-Führung für die Rot-Weißen in der 52. Minute: Alexander Weinstabl wurde direttissima an der rechten Außenbahn losgeschickt, flankte zum Strafraum, wo Amir Pasic den Ball ins Kreuzeck schlenzte. Oedt gelang der Ausgleich auch danach in der 75. Minute nicht aus dem Spiel, sondern aus einem Freistoß, den Karatas für Gruber unerreichbar ins Kreuzeck setzte.

Die Punkteteilung allein war mehr, als die Realisten unter den 928 Fans im Stadion erwartet hatten, aber in der Nachspielzeit hätte es sogar noch ein Heimsieg werden können. Zwei Sekunden bevor Stefan Goldnagl einen Kopfball in die Maschen setzte, gellte der Pfiff von Schiedsrichter Tobias Wimhofer, der zuvor ein Stürmerfoul des Steyrer Kapitäns gesehen hatte. Danach setzte ein Pfeifkonzert auf der Tribüne ein.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer