Frühjahrskonzert mit zwei jungen Kapellmeistern

Beim traditionellen Konzert in der Mehrzweckhalle gibt es neben einem abwechslungsreichen Programm auch die offizielle Taktstockübergabe von Roman Prüller an die beiden jungen Kapellmeister Daniel Pairleitner und Peter Stockinger. Nach mehr als 31 Jahren als Kapellmeister übergab Prüller bei der Jahreshauptversammlung die musikalische Leitung an die beiden Träger des goldenen "Jungmusiker Leistungsabzeichens". Derzeit besuchen sie die Kapellmeisterausbildung an der Landesmusikschule Steyr.