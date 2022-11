Frisuren waren bei der Vienna Fashion Week für Christoph Kadir Chefsache

Ereignisreiche Wochen erlebten Christoph Kadir und sein "Fash Hair"-Team. Der 41-Jährige, der im Ennstal und in der Steyrer Pfarrgasse Friseursalons betreibt, war dieses Jahr "Head of Hair" bei der Vienna Fashion Week. Mehr als 35 Shows von prominenten Labels wie Callisti und Oliver Tolentino wurden innerhalb von sechs Tagen im Museumsquartier abgehalten. Kadir war als Hauptverantwortlicher mit einem zehnköpfigen Team für die Frisuren der Models verantwortlich.

"Es war sehr spannend, aber auch super anstrengend", sagt der Reichraminger, der nach der Fashion Week in Wien nach London reiste, um beim Salon International, der weltweit größten Trendmesse im Haarpflege-Bereich, zugegen zu sein und sich gleichzeitig in der bekannten "Tony&Guy"-Akademie weiterzubilden. "Man lernt niemals aus. Weiterbildung ist für mein gesamtes ‚Fash Hair‘-Team ein wichtiges Thema", sagt Kadir.

Im November steht noch eine weitere Großveranstaltung an. Auch beim Austrian Fashion Award in Wien wird er als "Head of Hair" tätig sein. In Steyr initiierte der Reichraminger mit Mitstreitern die Umstyling-Show "Stylealarm", die im September im Citypoint über die Bühne ging. (mini)