Frischer Wind für den Dorfladen

Vor zwei Jahren hatte sich das Gründungsteam des Dorfladens für Eröffnung und Webdesign erstmals die Hilfe durch die Berufsbildenden Schulen Kirchdorf gesichert.

"Nach einer erfolgreichen Anlaufphase war es nun an der Zeit, die Meinungen und Wünsche der Micheldorfer Bürger einzuholen", sagt Initiator und Vizebürgermeister Werner Radinger. Die Auswertung der Befragung habe konkrete Vorschläge gebracht, unter anderem die Ausweitung der Öffnungszeiten und den Aufbau eines Online-Shops. In Zusammenarbeit mit Radio B138 wurde ein Podcast produziert, in dem alle Verantwortlichen zu Wort kamen. Lena Kuttner, Marlin Stürzer und Konstantin Suda gestalteten dazu Interviews. "Einmal mehr haben wir gesehen, wie wichtig ein funktionierendes Team für ein solches Projekt ist", sagen die HLW-Projektleiterinnen Elisa Ganglbauer und Elisa Tragler.