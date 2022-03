Friedensmarsch durch Amstetten

Die Teilnehmer versammeln sich bis 9.45 Uhr am Hauptplatz. Nach dem Singen eines Friedenslieds wird sich der stille Konvoi in Richtung Bahnhof, Bahnhofsstraße und Preinsbacherstraße zurück auf den Hauptplatz in Bewegung setzen. "Wir wollen ein stilles, friedliches Zeichen setzen, ohne Hassparolen oder politische Statements", heißt es seitens der Organisatoren.