Freundlicher Protest: Sonnenblumen gegen Westspange

"Hallo, darf ich Ihnen eine Sonnenblume schenken?" Mit diesen Worten wurden in den vergangenen Wochen immer wieder Passanten in der Steyrer Altstadt von Menschen mit "brennenden" Hüten angesprochen, zuletzt Ende August. Die Reaktionen darauf waren recht abwechslungsreich – von "Sehr gerne, wie komme ich dazu?" bis zu demonstrativem Wegschauen war alles dabei. Zeigte sich jemand interessiert, erfuhr sie oder er sehr bald, woher der Blumensegen rührte: nämlich, dass am jeweiligen Verteiltag bereits um 6 Uhr früh Mitglieder der Initiative "Da Huat brennt!" zum Sonnenblumenernten unterwegs waren. Und dass dort, wo jetzt noch die Sonnenblumen blühen, schon in zwei Jahren der Bau der Westspange beginnen soll. Für den Bau dieser Transitstraße würden etwa 20 Hektar Ackerland zerstört, das will die Initiative verhindern. Dazu wurde eine Petition gestartet, und die Mitglieder informieren über die Hintergründe. "Die meisten Gespräche sind freundlich und interessant, auch wenn manche skeptisch bleiben und nicht gegen die Westspange unterschreiben wollen", erzählt ein Mitglied von der "Da Huat brennt!". Über die Blumen würden sich alle freuen. Bisher hätten rund 2600 Menschen gegen den Bau der Westspange unterschrieben.

