Freizeitpark darf auf Deponie errichtet werden

In der Zeit, in der das Projekt geplant, eingereicht und im Behördenverfahren geprüft wurde, sind wahrscheinlich viele Fässer im Untergrund verrostet und Schlachtabfälle zu Methangas verfault. In der einstigen Schottergrube vor dem Stadtteil Herzograd wurde von 1964 bis 1980 alles verscharrt, dessen sich Haushalte und Firmen in Koloniakübeln und sonst wie entledigt hatten.