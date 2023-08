Freiwillige aus ganz Österreich bringen die Bergwiesen in Molln zum Blühen

"Ich hab noch nie so viele Grashüpfer und Schmetterlinge auf einem kleinen Fleck gesehen wie auf dem Hang hier in Molln." Christoph, bald 17-jähriger Schüler aus Kufstein in Tirol, ist einer von zwölf jungen Erwachsenen, die sich in Molln in zwei Turnussen je eine Woche lang im Rahmen einer Umweltbaustelle des Alpenvereins freiwillig für die Natur engagieren.