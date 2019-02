Freitag kommt hinzu: In Steyr ist drei Tage hintereinander Wochenmarkt

STEYR. Stadtmarketing bietet Fieranten und Bauern bezugsfertige Stände auf dem Stadtplatz

Knackiges Grün: Gärtnerin Rosa Flath ist eine der beliebtesten Marktfahrer auf dem Stadtplatz. Ab Mai wird der Wochenmarkt mit Freitagen verlängert. Bild: feh

Die halbe Woche lang soll es auf dem Stadtplatz pflückfrisches Gemüse und saftiges Bauerngeselchtes geben: Das Stadtmarketing hat beschlossen, den Wochenmarkt ab dem Genussfest am 24./25. Mai auf Freitage zu erweitern, wodurch die Marktstände durchgängig von Donnerstag bis Samstag beschickt werden.

"Der Wochenmarkt ist ein Frequenzbringer", sagt die Geschäftsführerin des Stadtmarketings, Daniela Limberger. Nach einer Neugestaltung des Inventars stehen den Marktfahrern einheitliche Stände und Schirme zur Verfügung. "Sie brauchen keine eigenen Verkaufsregale aufbauen", erklärt Limberger.

Eine Stütze für den Wochenmarkt bleibt Gärtnerin Rosa Flath, Lieferantin von Gemüse frisch vom Beet und Marktfrau vom guten alten Schlag. Limberger bemüht sich um Zuwachs bei den Fieranten. Nicht nur zur Erdbeerenreife sollen die Haager Landwirte Franz und Elisabeth Lehner auf dem Stadtplatz ihre Steigen ausbreiten, denn auf dem Hof bei Stadt Haag wird auch Spargel gezogen und Speck, Bauernbrot und Käse verkauft. Daneben sucht Limberger Kontakt zu Direktvermarktern in der nahen Umgebung: "Die Produktpalette ist schon gut, aber wir wollen noch mehr."

Die Einladung, beim "Leo-Markt" auf dem Stadtplatz zu verkaufen, ergeht auch an die Bauern, die bisher am Parkplatz vor der ehemaligen Bauernkammer ihre Hütten aufgebaut haben. "Wir würden ihnen gerne die Möglichkeiten am Stadtplatz bieten", sagt Limberger. An den Freitagen sollen nachmittags Stadtwirte an den Marktständen Küchengeheimnisse verraten, wie aus den Lebensmitteln Schmankerl und Hausmannskost werden. Der Konkurrenzkampf ist nämlich allgegenwärtig. Stadtrat Gunter Mayrhofer (VP) warnte im Vorstand des Stadtmarketings, dass vis-a-vis des neuen Einkaufszentrums "Hey! Steyr" Parkflächen mit Wochenmarkt geplant seien: "Ich gehe davon aus, dass das die Bauernschaft betrifft. Diese Kaufkraftabwanderung dürfte man nicht unterschätzen."

"Startplatz" bespielt Leerflächen

Die Innenstadt von Steyr soll sozusagen ein Brutkasten für Unternehmen sein, die frisch aus dem Ei geschlüpft sind. Wer eine Geschäftsidee hat, kann sie mit einem Coach von „Smart Innovation Steyr“ besprechen und sich Ezzes holen über Rechtsfragen, Finanzierung und Marketing.

Auch bei den weiteren Schritten in die Selbstständigkeit steht das Stadtmarketing helfend zur Seite. Sind die Idee und die Ware bzw. Dienstleistung geschäftsreif, gewährt die Stadt über das Stadtmarketing einen Mietzuschuss. Neumietern wird im ersten Jahr mit einem Beitrag zur Miete von drei Euro pro Quadratmeter unter die Arme gegriffen, wobei die Obergrenze für den Zuschuss bei 2520 Euro liegt. „Auch der Zins, den der Hausbesitzer verlangt, darf eine Obergrenze nicht überschreiten“, erklärt die Geschäftsführerin des Stadtmarketings, Daniela Limberger. In Leerflächen können dann Neugründer sofort ohne eigene Ladeneinrichtung einziehen, weil das Stadtmarketing die Ausrüstung für Pop-up-Stores zur Verfügung stellt.

