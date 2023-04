Freitag haben die Altstadtgeschäfte bis 21 Uhr offen

Der Verein "Steyr lebt!" lädt am 28. April wieder zur langen Einkaufsnacht. Insgesamt 34 Geschäfte im Stadtzentrum von Steyr laden an diesem Tag wieder mit einem abwechslungsreichen Programm und zahlreichen Angeboten zum Besuch.

Unter anderem erwartet die Gäste der Einkaufsnacht am Grünmarkt von 17 bis 21 Uhr eine Verkostung von Gin- und Whiskyproduzent Peter Affenzeller bei Schnapsgeschenke Stöger. Zeitgleich gibt es den Hartlauer-Flohmarkt und eine kostenlose Hautanalyse von Glamourosa. Von 17 bis 22 Uhr sind beim Leopoldibrunnen die Most-Traun4tler-Stände vertreten. Von 17 bis 22 Uhr verwöhnt zudem der "Pop-Up Aid Club" beim Neutor mit Electronic Music der Charity-DJs. Weltladen und HLW bieten ab 18 Uhr am Grünmarktplatzl eine Fairtrade-Modenschau, ab 18.30 Uhr folgt am Stadtplatz die Modenschau mit Heimatwerk, Jop, Etlinger, Nanu, TresChic, Sue Vogue, Optik Fenzl, Kleiderbauer, Schwinghammer Mode, einem Blitzstyling von Hairstories und Cosmetricks. Und schließlich gibt es von 19 bis 21 Uhr in der Engen Gasse Livemusik bei Susecco sowie ein Ab-Hof-Gwölb-Eröffnungsfest samt Weinverkostung von Rogl Weinbau.

