Freimann baut Bürgerhaus am Stadtplatz um

Immobilienunternehmer und Südpool-Besitzer Stefan Freimann hat das Gebäude erworben und lässt es nun um vier Millionen Euro für eine Mehrzwecknutzung umbauen. In dem Haus werden Arztpraxen, Geschäftsräume und Büros Platz finden. Die Flächen des Gebäudes sind fast schon zur Gänze vermietet, nur noch eine Einheit von 42 Quadratmetern ist verfügbar. "Wir sind mit den Genehmigungen so weit durch, dass wir die Ausschreibungen machen können", sagt Freimann. Baubeginn soll noch im Juni sein, der Umbau soll bereits zu Jahresende fertig und die renovierten Räumlichkeiten bezugsfertig sein. Mit dem Projekt von Freimann wird der ganze Stadtplatz zur Baustelle. Fotohändler Robert Hartlauer lässt gerade das Stammhaus seiner Handelskette erneuern und umbauen, und am Rathaus restaurieren die Maurer gerade die Fassaden.

