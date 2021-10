Deklarierte Gegner von Michaela Frech, streitbare Gemeinderätin des Bürgerforums Steyr, mögen der 56-jährigen Pädagogin ja so einiges vorwerfen. Dass es ihr an Konsequenz mangle und sie nicht beharrlich ihren Weg gehe, kann es allerdings nicht sein. Auch nach ihrem am 26. September gescheiterten Versuch, zum fünften Mal den Einzug ins Stadtparlament zu schaffen, zum zweiten Mal nach 2003 mit einer eigenen Liste, bleibt Frech ihrer Linie treu, bei Missständen nicht lockerzulassen.