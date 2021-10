Frau verirrte sich in Nebengebäude - große Suchaktion

Der 73-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf zeigte gegen 18.30 Uhr die Abgängigkeit seiner 84-jährigen Ehefrau vom gemeinsamen Wohnsitz an. An der sofort eingeleiteten Suchaktion waren fünf Polizeistreifen und eine Diensthundestreife beteiligt. Auch die freiwillige Feuerwehr wurde alarmiert, die sich mit drei Fahrzeugen und 25 Mann an der Suchaktion beteiligte. Gegen 20.45 Uhr wurde die Abgängige von einem Polizeidiensthund in einem Nebengebäude im Keller aufgespürt. Die Abgängige war unverletzt und wurde in die Obhut ihres Ehemannes übergeben.

