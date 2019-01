Frau Holle richtete 10 Millionen Euro Schaden an

ROSENAU AM HENGSTPASS. Schneedruck ließ 2000 m2 Hallendach einstürzen. "Heer und Feuerwehr retteten die Firma", sagt RoHol-Chef Stöckl.

Großeinsatz: Zwischen 500 und 600 Bundesheersoldaten und Feuerwehrleute schaufelten Schnee von den Dächern. Bild: Kerschi

Trüb wie die dunklen Wolken, die über dem Hengstpass hingen und aus denen es unaufhörlich schneite, war die Stimmung in der Chefetage des Furnierholzerzeugers RoHol, wenn im Fernsehen der neue Wetterbericht verlesen wurde. In den Fabrikshallen ächzte und stöhnte das Gebälk unter der Last des Schnees auf dem Flachdach, die Statik näherte sich allmählich der Belastungsgrenze. Am Freitag der erste laute Krach: Ein Hallendach war unter der Tonnenlast eingestürzt, wenige Stunden später stürzte eine weitere Decke ein.

Gestern, als sich die Lage auch im Pyhrn-Priel-Gebiet zu entspannen begann, das während der vergangenen Woche regelrecht eingeschneit wurde, konnte nach der katastrophalen Niederschlagsmenge eine erste Bilanz gezogen werden. Die Firma RoHol war wohl der in der Region am meisten vom Schneechaos in Mitleidenschaft gezogene Betrieb. Ein Zehntel der gesamten Hallenfläche, 2000 Quadratmeter, ist unter der Schneelast eingestürzt. Die herabfallenden Träger haben die Maschinen der Furnierfertigung verbeult und zertrümmert, ausgerechnet das Herzstück des Betriebes. Geschäftsführer Anton Stöckl spricht bei dem massiven Schaden, der aufs Erste grob auf zehn Millionen Euro geschätzt wird, trotzdem nur von einem "Versicherungsfall". Vor allem streicht der Firmenchef hervor, dass keine Menschen verletzt wurden, "das ist das Wichtigste". Stöckl weiß zudem auch, dass es noch schlimmer hätte kommen können: "Bei uns haben 500 Leute vom Bundesheer und der Feuerwehr mit Leibeskräften Schnee von den Dächern geschaufelt. Die Helfer haben unseren Betrieb gerettet. Wir sind unendlich dankbar."

Tatsächlich war es den Hilfskräften gelungen, den überwiegenden Teil der Hallendächer von den Schneemassen zu befreien. 90 Prozent der Gebäude blieben dadurch intakt. Zufälligerweise hatten die Hallendächer nicht standgehalten, die auf Neubautrakten aufgesetzt waren. Mit der Bauausführung habe das nichts zu tun. "Wir hatten seit Neujahr im Ort Niederschläge auf 3,60 Meter Schneehöhe", sagt Stöckl, "da musste sich die Last irgendwo entladen."

Die Produktion in der Furnierfabrik war gestern schon wieder voll angelaufen. Während mit der Versicherung gegen den finanziellen Schaden Vorsorge getroffen ist, muss man in der Fertigung mit Einschränkungen zurande kommen. Bis die beschädigten beiden Hallen in einem Jahr wieder aufgebaut sind, werde man das heurige mit Behelfslösungen überbrücken müssen, sagt Stöckl: "Wir werden natürlich manche Abläufe umorganisieren müssen. Aber wir schaffen das."

Die Firma musste im vergangenen Jahrzehnt eine noch größere Herausforderung stemmen. 2013 lieferte die damalige Rosenauer Holzverarbeitung (RoHol) die siebtgrößte Pleite im Jahr mit Passiva von zehn Millionen Euro. Als Folge der Wirtschaftskrise waren Holzfurniere im Boots-, Fahrzeug- und Flugzeugbau in Luxusausführung nicht mehr gefragt, was Zuwächse bei innovativen Produkten noch nicht wettmachen konnten. Anton Stöckl gelang es gemeinsam mit zwei Brüdern und einer Auffanggesellschaft, um 1,2 Millionen Euro die Fahrnisse für einen Neustart des Betriebes zu erwerben.

Rohol, der Arbeitgeber von Rosenau am Hengstpass

Familie Stöckl übernimmt 1981 die Firma Danubius in Rosenau am Hengstpass und gründet daraus die „Rosenauer Holzverarbeitung“ (RoHol). Als Produzent von Edelfurnieren erwirbt das Unternehmen, das sich immer mehr ökologischen Herstellungsweisen hinwendet, 2001 das österreichische Umweltzeichen. Holz für Sauna und Wellness kommt zur Produktpalette ebenso hinzu wie Furniere für den Boots- und Flugzeugbau. Im Jänner 2014 meistert das Unternehmen seine bisher größte Krise mit der Gründung einer Auffanggesellschaft nach der Insolvenz 2013 im Zuge der weltweiten Rezession. Mit dem um auf Vlies verpresste Furniere, Wandhölzer, technische Sperrhölzer erweiterten Sortiment exportiert das Unternehmen Waren nach ganz Europa. Mit 130 Mitarbeitern ist RoHol nicht nur der wichtigste Arbeitgeber in Rosenau, sondern darüber hinaus im Windischgarstner Becken.

