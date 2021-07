Frau aus Auto in Donau gezogen: Ehrung für zwei Lebensretter

Die beiden waren vor einem Jahr gemeinsam mit einem Bekannten auf einem Privatboot unterwegs gewesen, als sie etwas "Unwirkliches" wahrnahmen: Ein Pkw rollte in die Donau und ging bereits unter. Ein Augenzeuge hatte den Unfall von der gegenüberliegenden Uferseite beobachtet und sofort die Rettungskette in Gang gesetzt. Binder und Hota reagierten blitzschnell: Hota sprang in die Donau und konnte die Frau, die noch angegurtet war, befreien. Er übergab sie an Binder und gemeinsam betreuten sie die Frau bis zum Eintreffen des Notarztteams. Das Fahrzeug wurde von den Einsatztauchern der Tauchgruppe gesichert und von der FF Wallsee aus dem Wasser gezogen.

Hota und Binder zeigen sich ein Jahr nach der Rettung bestätigt: "Man weiß, dass man alles richtig gemacht hat, natürlich auch durch die Ausbildung bei der Feuerwehr." Die Familie habe sich danach sehr dankbar gezeigt.

Hota weiß, dass es auch tragisch ausgehen kann. Er hatte Jahre zuvor eine tote Person aus dem Wasser gebracht. Binder erinnert sich an eine weitere Menschenrettung beim Jahrhunderthochwasser 2013: Gemeinsam mit weiteren Feuermitgliedern rettete er vier Personen, deren Boot auf der Donau gekentert war. Es sei damals ein Glück gewesen, dass alle überlebten.