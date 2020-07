Französischer Markt ist ab Mittwoch am Stadtplatz

Mit Verspätung kommt nun der beliebte, aufgrund der Corona-Pandemie ursprünglich abgesagte französische Markt doch noch nach Steyr. "Wir konnten die Marktfahrer nach einer kleinen Tour durch Österreich kurzfristig dazu gewinnen, auf ihrem Nachhauseweg Richtung Frankreich in Steyr zu stoppen", sagt Marktreferent Stadtrat Mario Ritter, "sie werden uns von Mittwoch bis Samstag mit ihren Köstlichkeiten verwöhnen."

Aus Platzgründen werde der Markt allerdings großteils in der Fußgängerzone Richtung Enge Gasse aufgestellt, nur ein kleiner Teil wird sich beim Leopoldibrunnen befinden. Ritter: "Von den Geschäftsleuten hören wir nur positive Rückmeldungen. Alle sind froh, dass sich in diesen Zeiten etwas am Stadtplatz abspielt." Im Herbst werde der Markt dann ein weiteres Mal in Steyr haltmachen.

Kein Comeback nach der Corona-Pause dürfte es hingegen für den Fischmarkt geben. Hier dürften Qualitätsprobleme den Ausschlag gegeben haben.

"Ich bitte schon jetzt Besucher, den Ein-Meter-Abstand am französischen Markt und in den Gastgärten einzuhalten", sagt Ritter.