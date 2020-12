"Franzi" nahm Betrieb auf

Seit Oktober dieses Jahres sind die Pforten des neuen Coworking Space "Das Franzi" in Sierning geöffnet. Im zweiten Stock des neuen Raiffeisen-Hauses bietet eine 250 Quadratmeter große Bürofläche unter dem Motto "We grow together" Platz für innovative Köpfe. Für Gründer und Einzel-Unternehmer ist das "Franzi" ein Umfeld außerhalb gewohnter Strukturen. Die professionelle Infrastruktur mit leistungsstarkem Internet, perfekt für jedes Online-Meeting, rundet den Arbeitsplatz im "Franzi" ab. "Damit haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Steyr sowie ,Frau in der Wirtschaft’ eine neue Plattform für den Bezirk geschaffen, die sich an innovative Neugründer und Start-ups, Klein- und Mittelbetriebe richtet", betont Karl Dietachmair, Direktor der Raiffeisenbank Region Sierning-Enns.

Mit einem Lichttechniker, einer Unternehmensberaterin, Bloggerin und TV-Produzentin sind bereits die ersten Mieter eingezogen. "Der Coworking Space eignet sich für jeden, der Arbeits- und Privatleben räumlich trennen möchte", merkt Mario Pramberger, Manager des Coworking-Projektes, an.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at