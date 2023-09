Fragen, Forschung, Wissen: Einblick in die Kinderuni

Allen globalen Herausforderungen zum Trotz musste man sich gestern Nachmittag für ein paar Stunden keine Sorgen um die Zukunft machen. Im Gegenteil: Beim Tag der offenen Tür anlässlich von 20 Jahren Kinderuni OÖ am Bildungscampus im Wehrgraben ging es zu wie in einem Bienenkorb, schwirrten die Jungforscher von Station zu Station und steckten alle Anwesenden mit ihrem Wissensdrang an. Ob Museum Arbeitswelt oder Campus Steyr der Fachhochschule – die Häuser und der Platz dazwischen waren mit Leben erfüllt.

Mädchenpower an einer Station im Museum Arbeitswelt Bild: dunst

Viele Netzwerkpartner der Kinderuni hatten sich spannende Stationen einfallen lassen und weckten die Begeisterung bei den jungen Studierenden oder bei jenen, die es noch werden wollen. Das Areal im Wehrgraben war aufgeteilt in die Themengebiete Natur, Kreativität, Technik, Junior Maker Pioneers und Bewegung. Bei sonnigem Wetter waren selbstredend Stand-up-Paddling, Skatebord und Klettern stark nachgefragt. Aber auch Leitbetriebe wie etwa die voest oder Fronius konnten mit ihren Angeboten die anwesenden jungen Gäste in ihren Bann ziehen. Die Stationen von Naturschauspiel, Nationalpark Kalkalpen oder das mobile Vermittlungsformat des Technischen Museums namens "roadLAB" waren stets sehr gut besucht.

Das Anprobieren eines Astronautenhelms stand bei Mädchen und Burschen hoch im Kurs.

Berufswunsch Astronaut – steht bei diesem Buben weit oben. Bild: dunst

Im neuen Digispace der FH Steyr wurden Kurzvorlesungen für Erwachsene gehalten, gab etwa Ille Gebeshuber einen Einblick in Bionik oder referierte Sonja Strasser über künstliche Intelligenz. Ex-Profikicker Franky Schiemer sprach über Fußball und stellte fest: "Fußball verbindet und ist ein Vorbild beim Thema Integration." Knapp 2500 Studierende nutzen heuer die unterschiedlichen Angebote der Kinderuni im ganzen Land. Näheres: www.kinderuni-ooe.at

Video: Auch Umweltministerin Leonore Gewessler stattete der Kinder-Uni einen Besuch ab

Nachgefragt

"Bei uns passiert etwas, vom Tun zum Wissen. Wir wollen Aha-Erlebnisse und Wow-Effekte schaffen." – Petra Schabhüttl, Projektleitung Kinderuni OÖ



"Ich komme extra aus Ried, meine Kinder sind vollauf begeistert von den Stationen." – Franky Schiemer, Ex-Fußballprofi

"Mir hat Stand-up-Paddling auf der Steyr am besten gefallen." – Annalena Seidl (11), besuchte den Campus der Neugierde

"Es ist verblüffend, wie viel die jungen Forscher bereits wissen." – Leonore Gewessler, die Ministerin (Grüne) war gestern in Steyr

"Viele Firmen unterstützen uns nicht nur finanziell, sondern präsentieren sich hier am Campus der Neugierde und bei der Kinderuni, gestalten Stationen, veranstalten Workshops." – Andreas Kupfer, Rektor Kinderuni

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst