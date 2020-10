Frag den Don: Religion, lustig und spannend erklärt

Die Salesianische Jugendbewegung beantwortet in einer Onlineserie Glaubensfragen. "Jeden Donnerstag um 18.15 Uhr gibt es eine neue Ausgabe mit dem „Don“ Johannes Haas", sagt Pater Hans Schwarzl, Pfarrer der Salesianerpfarre Amstetten Herz Jesu. Der neue aus Waidhofen/Ybbs stammende Ordensobere Pater Siegi Kettner freut sich, dass damit ein jugendgemäßes Format geschaffen wurde, das bei Jugendlichen gut ankommt.

In "Frag den Don" erklärt Salesianerpater Johannes Haas Begriffe aus dem kirchlichen Umfeld auf lustige und spannende Weise. Da geht es um Jesus Christ Superstar, das Kreuzzeichen oder was ein Priester macht. Der junge Priester steht damit in der Tradition seines Ordensgründers Johannes Bosco (1815-1888). Der Jugendheilige aus Turin hat sich besonders um Straßenkinder gekümmert. Dabei hat er sie auch unterrichtet und für den Glauben interessiert. Genau das ist jetzt das Ziel des „Don“. Pater Johannes sagt: „Die Serie will auf einfache, fröhliche und lebensnahe Weise die Vielfalt und die Schönheit des Glaubens für junge Menschen zugänglich machen.“ Begeisterte Reaktionen gibt es bereits aus der Salesianerpfarre Amstetten Herz Jesu.