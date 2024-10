FP ist 29-mal auf Platz 1: Landkarte wurde neu gefärbt

Die Freiheitlichen starteten in der Region Steyr-Kirchdorf nicht von null auf hundert durch. Allerdings katapultierten sich die Blauen von einem ersten Platz im Gemeinderanking 2019 – damals war die FP nur in St. Pankraz die Nummer 1 – auf nunmehr 29 Toppositionen. Der VP blieben in den beiden Bezirken nur noch jeweils sechs "Siege", der SP gelangen nur noch zwei Erfolge – Kirchdorf und Klaus – plus ein knapper erster Platz in der Stadt Steyr.