FP-Gemeinderätin soll Tausende Euro vom Elternverein Sierning abgezweigt haben

Der aktuelle Vorstand des Elternvereins an der TNMS Sierning geht deswegen in die Offensive und an die Öffentlichkeit. Lehrer und Eltern wurden bereits über die kriminellen Machenschaften der ehemaligen Kassiererin informiert. "Wir wollen Halbwahrheiten entgegentreten, hoffen auf eine vollständige Rückzahlung der noch ausständigen rund 6500 Euro und wollen mit größtmöglicher Transparenz Vertrauen zurückgewinnen", sagen die Obfrau und die Schriftführerin des Elternvereins den OÖN.